Представитель Подмосковья завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате России по спортивному ориентированию

Подмосковный спортсмен Валерий Глухов (Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, Химки) завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах, который прошел с 2 по 7 сентября в Химках. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он занял первое место в дисциплине «велокросс-спринт» и второе - в дисциплине «велокросс-общий старт». Участниками чемпионата стали более 50 сильнейших спортсменов со всей России, он включает в себя несколько видов программы. Среди них - общий старт (гонка с общего старта по заданному маршруту) и спринт (короткая скоростная гонка)

Состязания прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

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