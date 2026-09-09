Программирование, ИИ и робототехника бесплатно: как школьнику из Подмосковья получить бонусы при поступлении

Федеральный проект «Код будущего» продолжает набор на бесплатное обучение ИТ-навыкам. Школьники 8–11 классов и студенты колледжей Московской области могут освоить программирование, искусственный интеллект или робототехнику. Заявки принимаются на Госуслугах. Выпускникам выдают сертификат — в 2026 году его учитывали 155 вузов, начисляя до 10 баллов к ЕГЭ, сообщил REGIONS.

Подмосковье участвует в проекте с 2022 года. В первом наборе обучение прошли 11,5 тыс. школьников — регион занял второе место по стране. Сейчас набор на сезон 2026/2027 уже открыт. Преподавать будут 12 организаций, среди которых МФТИ из Долгопрудного и ГГТУ из Орехово-Зуева.

В 2026 году программы впервые разделены по возрастам: для 8–9, 10–11 классов и студентов колледжей. Добавились направления ИИ и робототехники. Уровней сложности стало четыре: базовый, продвинутый, профессиональный и олимпиадный. Пройти курс можно единожды. Но если школьник уже закончил базовый уровень в 2022–2025 годах, он вправе податься на профессиональный или олимпиадный.

«Я хочу попробовать Python и понять, смогу ли я вообще писать код. Надеюсь, что на курсах будет много практики, а не только теория», — поделился ожиданиями с REGIONS Артем Агафонцев, девятиклассник из Балашихи.

Курс длится четыре модуля по 36 академических часов. Занятия дважды в неделю с сентября по май. В конце каждого модуля — тест или защита проекта. Сертификат дает бонусы при поступлении. Проект предлагает и инженерную практику.

«Для меня важно, чтобы у сына был выбор и опора на будущее. Здорово, что есть проект „Код будущего“: участие бесплатное, с практикой, да еще и сертификат выдается, который поможет при поступлении. Это не просто курсы — это реальный старт», — сказал REGIONS Максим Серебряков, отец десятиклассника из Мытищ.

Алгоритм регистрации включает несколько этапов. Сначала на Госуслугах выбирается направление и уровень образования. Затем оформляется заявка: юные граждане старше 14 лет делают это самостоятельно, для остальных — родители. Следом приходит ссылка на вступительное испытание. Успешное прохождение открывает путь к подписанию договора — на это отводится 15 рабочих дней. Обучение полностью бесплатное. Не сдавшим тест советуют присмотреться к программе более низкого уровня либо повторить попытку через год.

Ранее сообщалось, что подмосковные старшеклассники смогут принять участие в технологической олимпиаде.