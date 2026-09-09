Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил , почему не верит в чемпионские амбиции московского «Спартака».

Специалист отметил, что по составу красно-белые не уступают «Зениту» и «Краснодару», а матч против питерцев (2:0) служит тому доказательством.

«Но я не очень верю в тех, кто систематически оступается против слабых соперников. «Спартак» — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно», — сказал Слуцкий.

По его мнению, на победу в чемпионате будут претендовать «Краснодар» и «Зенит».

«Спартак» после победы над «Зенитом» оступился в чемпионате с «Оренбургом» (1:1), а затем почти без вариантов уступил московскому «Динамо» (1:2). На данный момент красно-белые занимают четвертое место в РПЛ с 13 очками после семи игр. Лидирует в турнире «Краснодар» с 19 баллами.

Ранее Леонид Слуцкий назвал главного виновника в поражении «Спартака» от «Динамо».