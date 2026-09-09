В ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По официальным данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пишет РБК.