Новороссийск пережил страшный налет БПЛА ВСУ 9 сентября: сколько дронов сбито, последние новости — погибшие
В ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По официальным данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пишет РБК.
Информация о пострадавших и разрушениях
В результате ночной атаки ранения различной степени тяжести получили 29 человек:
- Состояние раненых: Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь, при необходимости их доставят в краевые медицинские центры.
- Поврежденные объекты: В Новороссийске зафиксированы повреждения в трех частных и пяти многоквартирных домах. Также пострадали здания православного храма и детского сада.
Ситуация в других районах края
По данным издания, последствия атаки беспилотников устраняют и в других муниципальных образованиях региона:
- Анапа: Обломками сбитого БПЛА повреждены три частных дома и детский сад, обошлось без жертв и пострадавших.
- Крымский и Темрюкский районы: На территориях районов продолжают работать оперативные и спасательные службы, уточняющие масштабы повреждений.