В Одинцовском проведут устройство фундаментной плиты в корпусе 7 ЖК «Гранель Притяжение Сити»

В Одинцовском ГК «Гранель» продолжает возводить ЖК «Гранель Притяжение Сити», в корпусе 7 застройщик ведет подготовительные и земляные работы, а также подготовку под устройство фундаментной плиты. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 8 строители ведут монтаж вертикальных конструкций и плит перекрытия первого этажа, а также устройство вертикальных конструкций второго этажа. В новостройках обустроят варианты одно-, двух- и трехкомнатных квартир, в том числе евроформата – с объединенной кухней-гостиной. При оформлении фасадов применят бетонную плитку, металлические кассеты и керамогранит в натуральной цветовой палитре.

На территории также появятся детский сад, школа, на первых этажах домов откроются магазины и другие объекты сферы услуг.

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