Чеснок, мази и эфирные масла: врач из Подмосковья рассказала, что действительно защитит ребенка

С приходом холодов многие родители начинают активно искать способы уберечь ребенка от гриппа и ОРВИ. В ход идут чеснок, который прикладывают к шее, различные согревающие мази для носа, эфирные масла и прочие народные рецепты. Однако далеко не все они имеют доказанную эффективность, а некоторые и вовсе способны навредить. О том, какие методы действительно работают, а от каких лучше отказаться, REGIONS рассказала врач-педиатр Красногорской клинической больницы Екатерина Щербинина.

Бесполезные и опасные методы

Ношение чеснока на шее, по словам специалиста, не имеет никакого научного обоснования. Убедительных исследований, подтверждающих снижение риска заражения таким способом, не существует. Более того, если чеснок соприкасается с кожей, это может привести к раздражению, контактному дерматиту или даже химическому ожогу — особенно у детей с чувствительной кожей.

Не создает надежной защиты и обычная защитная мазь, нанесенная в нос. Вирусы свободно проникают через слизистую, а некоторые средства при бесконтрольном использовании способны вызывать ее раздражение и сухость, что только ослабляет местный иммунитет.

«Не стоит использовать для профилактики эфирные масла, агрессивные растирания и ингаляции над горячим паром. Также нельзя помещать в нос чеснок, лук, масла или другие вещества, которые для этого не предназначены. Такие методы не защищают от вирусов, а ребенку могут причинить вред», — предупредила Щербинина.

Что действительно помогает

По словам Щербининой, самый действенный способ профилактики именно гриппа — ежегодная вакцинация. В детском саду также имеют значение простые, но эффективные правила:

регулярное мытье рук с мылом;

привычка не трогать лицо грязными руками;

соблюдение кашлевого этикета (прикрывать рот локтем, а не ладонью);

регулярное проветривание помещений;

своевременная изоляция заболевших детей — они должны оставаться дома до полного выздоровления.

«Вакцинация остается основным способом снизить риск заболевания гриппом и его тяжелого течения. В детском коллективе дополнительно работают гигиена рук, проветривание и соблюдение правил кашлевого этикета. Если в группе начинается вспышка респираторной инфекции, разумно по возможности сократить тесные контакты и посещение многолюдных закрытых мест», — отметила педиатр.

Когда ребенка нельзя вести в сад

Если у малыша поднялась температура, появилась выраженная слабость, усиливается кашель или другие признаки инфекции, о детском саде стоит забыть. Это необходимо не только для скорейшего восстановления самого ребенка, но и для того, чтобы не подвергать опасности остальных детей в группе.

«После лихорадки температура должна оставаться нормальной не менее 24 часов без жаропонижающих препаратов. Возвращаться в детский сад стоит тогда, когда общее состояние улучшилось: ребенок активен, может нормально участвовать в режиме дня и не нуждается в постоянном индивидуальном уходе», — заключила Щербинина.

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