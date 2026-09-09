«Ни в коем случае не несутся домой»: священники РПЦ рассказали, что нельзя забирать из храма

«Кулик»: священники запретили уносить домой упавшие свечи и выроненные деньги

Общество

Священнослужители Русской православной церкви выступили с важными разъяснениями для прихожан, напомнив о духовных и традиционных правилах обращения с церковным имуществом и освященными предметами, пишет ИА Кулик.

Упавшие свечи, деньги и чужие обереги

Представители духовенства обратили внимание на часто возникающие в храмах ситуационные моменты:

  • Упавшая свеча: Если во время богослужения свеча упала на пол, не следует поднимать ее и уносить с собой домой. Священники рекомендуют оставить ее в храме и сотворить молитву о защите от невзгод.
  • Выроненные деньги: Случайно упавшие в помещении церкви денежные средства не следует забирать обратно — их принято оставлять на нужды храма или благотворительную помощь бедным.
  • Личные освященные вещи: Не рекомендуется приносить в свой дом иконы и нательные крестики, использовавшиеся другими людьми, чтобы избежать переноса чужих жизненных невзгод и проблем.

Правила обращения и утилизация святынь

Православные священники подчеркивают, что святыни требуют благоговейного отношения даже после выхода из строя:

  • Сломанные иконы и крестики: Категорически запрещено выбрасывать ветхие или поврежденные святыни в обычный бытовой мусор. Их необходимо принести в церковь, где священнослужители помогут утилизировать их по церковным канонам.
  • Духовные книги и приходские предметы: Перед использованием церковных книг в домашних условиях желательно получить благословение духовника. Аналогичное правило строго касается и любых духовных обрядов с землей.
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