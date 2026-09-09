«Ни в коем случае не несутся домой»: священники РПЦ рассказали, что нельзя забирать из храма
«Кулик»: священники запретили уносить домой упавшие свечи и выроненные деньги
Священнослужители Русской православной церкви выступили с важными разъяснениями для прихожан, напомнив о духовных и традиционных правилах обращения с церковным имуществом и освященными предметами, пишет ИА Кулик.
Упавшие свечи, деньги и чужие обереги
Представители духовенства обратили внимание на часто возникающие в храмах ситуационные моменты:
- Упавшая свеча: Если во время богослужения свеча упала на пол, не следует поднимать ее и уносить с собой домой. Священники рекомендуют оставить ее в храме и сотворить молитву о защите от невзгод.
- Выроненные деньги: Случайно упавшие в помещении церкви денежные средства не следует забирать обратно — их принято оставлять на нужды храма или благотворительную помощь бедным.
- Личные освященные вещи: Не рекомендуется приносить в свой дом иконы и нательные крестики, использовавшиеся другими людьми, чтобы избежать переноса чужих жизненных невзгод и проблем.
Правила обращения и утилизация святынь
Православные священники подчеркивают, что святыни требуют благоговейного отношения даже после выхода из строя:
- Сломанные иконы и крестики: Категорически запрещено выбрасывать ветхие или поврежденные святыни в обычный бытовой мусор. Их необходимо принести в церковь, где священнослужители помогут утилизировать их по церковным канонам.
- Духовные книги и приходские предметы: Перед использованием церковных книг в домашних условиях желательно получить благословение духовника. Аналогичное правило строго касается и любых духовных обрядов с землей.