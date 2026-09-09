Пухосос, Wildberries и колобок: определены претенденты на победу в проекте «Слово года» в 2026 году

Эксперты Рабочей группы составили список из 40 слов-претендентов, которые, по их мнению, лучше всего отражают дух и ключевые тенденции уходящего 2026 года. В шорт-лист вошли как уже привычные термины, так и неологизмы, появившиеся в лексиконе россиян в последнее время, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, среди претендентов — «адаптация», «единство», «мир», «надежда» и «жизнь». Эти понятия, по мнению экспертов, стали смысловыми ориентирами для многих людей в уходящем году. Технологическая повестка представлена словами «нейросеть», «ИИ», «ИИ-агент», «дрон», «БПЛА», а также «промпт» и «вайбкодинг» — новым термином, описывающим процесс написания кода с помощью искусственного интеллекта. В список также попали «маркетплейс», «Wildberries», «блокировка», «белые списки» и «бензин» — слова, отражающие экономические и социальные реалии.

По данным издания, отдельного внимания заслуживают необычные номинации: «брейнрот» (англ. brain rot — «гниение мозга»), «ред-флаг» (красный флаг, сигнал опасности), «пухосос» и «колобок». Эти слова, по мнению экспертов, стали маркерами новой языковой реальности. Завершают список «тревожность», «выгорание», «память», «дофамин», «проявленность», а также загадочное «6-7 (сикс-севен)», значение которого пока остается предметом дискуссий. Окончательная тройка победителей будет объявлена в конце года.

«"Восток‑Медиа" выступает партнером федеральной инициативы. Для регионального медиа это возможность показать, как общенациональные языковые тренды преломляются в приморском контексте: от "локальности" и "нишевости" до "БПЛА/дронов" и "нейросетей", которые активно обсуждаются в новостной повестке края», — отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что слово «шумахер» в значении гонщика и лихача официально закрепили в словаре РАН.