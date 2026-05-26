Штраф до 100 тыс. рублей: автоэксперт призвал продавать питбайки только спортклубам

В Подмосковье всерьез обеспокоились детским травматизмом на внедорожной мототехнике — и теперь готовят ограничительные меры для владельцев питбайков и квадроциклов. Повод более чем серьезный: только за четыре месяца этого года на таких «игрушках» погибли пять детей. Как рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с Pravda.Ru , проблема во многом юридическая.

По его словам, питбайк официально считается не транспортным средством, а спортивным инвентарем — его ввозят в страну как гимнастического коня или скакалку. Но по факту это маленький, но мощный мотоцикл. Стоит недорого, родители покупают детям, и дети выезжают на дороги общего пользования, где ездить на такой технике категорически нельзя.

Мособлдума уже готовит законопроект о штрафах до 100 тыс. рублей за продажу бензина несовершеннолетним. Идея в том, чтобы перекрыть топливный кран: без бензина питбайк поедет недалеко. Но Моржаретто относится к этой мере скептически. По его словам, у любого подростка найдется друг старше 18 лет, который купит топливо за компанию. Что действительно работает, так это комплексный контроль и точечные рейды ГИБДД. Сейчас инспекторы ловят детей на дорогах, штрафуют родителей, а технику отправляют на штрафстоянку. Но эксперт считает, что этого мало. Более радикальное предложение — продавать питбайки только спортивным организациям и клубам, а не в частные руки. И ввести жесткий государственный учет всей такой техники.

По его мнению, нельзя купить ребенку спортивный снаряд мощностью с небольшой автомобиль и надеяться, что он не выедет на асфальт. Правовой статус питбайков до сих пор размыт, требования к водителям не соблюдаются, а экипировка часто отсутствует в принципе. Родителям стоит запомнить: кататься на такой технике можно только на закрытых трассах — и никак иначе.

Ранее сообщалось, что в Мособлдуме обсудили запрет онлайн‑продаж и создание спецтрасс.