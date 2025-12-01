Сначала оставила дочь, потом забрала через суд: ростовчанин поделился личной трагедией

Ростовчанин Юрий Чебураков рассказал о длительном конфликте с бывшей супругой, исходом которого стал запрет на длительное общение с дочерью, сообщила rostovgazeta.ru.

Ростовчанин рассказал, что после рождения дочери семья по просьбе бывшей супруги переехала жить к морю. После одного из конфликтов женщина уехала с мамой в родной город. Дочь осталась жить с отцом. По словам мужчины, мать заявила, что ей ребенок не нужен. Отец утверждает, что выполнял все родительские обязательства.

По словам мужчины, в один день к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и забрали его дочь. Якобы поступило сообщение, что девочку забрал неизвестный мужчина. Бывшая жена подала в суд. Девочка стала жить с матерью. Ростовчанину сначала разрешили видеться с дочкой по три часа каждое воскресенье. Мужчина выступает против.

Юрий Чебураков отметил, что мать девочки настаивала в суде, что мужчина проявлял агрессию и имеет психические отклонения. По словам отца, он прошел областную экспертизу. Исследование показало, что никаких проблем у мужчины нет.

«Сегодня в жизни ребенка я даже не могу участвовать. Свою дочь я видел лишь один раз за год — на ее день рождения. И то, спасибо, помог прокурор. Увидев меня, доченька очень обрадовалась, закричала: „Папочка, ты приехал!“. А теперь, как постановил суд, я могу видеть дочь лишь по три часа по воскресеньям?» — сокрушается собеседник.

Корреспондент RostovGazeta связался с матерью девочки, чтобы узнать ее версию причин конфликта. Женщина отказалась общаться с журналистом, ссылаясь на проплаченные материалы СМИ. В редакции отметили, что не берут деньги за публикации материалов, и призвали мать девочки ответить на поставленные вопросы.

