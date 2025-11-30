Угрожали через детей: вдова экс-мэра Нефтеюганска раскрыла шокирующие детали заказного убийства

Вдова убитого мэра Нефтеюганска Фарида Исламова впервые раскрыла шокирующие детали давления на семью политика перед его гибелью. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральный канал.

В документальном фильме Аркадия Мамонтова «Анатомия Ходорковского*» (иноагент) на телеканале «Россия 24» она сообщила, что в последние полгода жизни Владимира Петухова его коллеги получали угрозы через своих детей.

«Дети играют во дворе или идут из школы, к ним подходят дяденьки... "Вот скажи отцу, если он дальше будет Петухова поддерживать, вам здесь не жить". Конечно, в этих семьях начиналась истерика», — рассказала Исламова в фильме.

По словам вдовы, несмотря на обращения Петухова к силовикам и губернатору ХМАО, никаких защитных мер якобы предпринято не было.

Напомним, все происходило на фоне острого конфликта между мэром и нефтяной компанией ЮКОС — Петухов публично обвинял руководство компании в неуплате налогов в местный бюджет. 26 июня 1998 года политик был застрелен по пути на работу, а в 2005 году двое киллеров получили по 18 лет колонии строгого режима.

Уголовное дело также привело к осуждению экс-главы отдела службы безопасности ЮКОСа. В 2015 году СК РФ заявил о возможной причастности к организации убийства бывшего руководителя ЮКОС Михаила Ходорковского*, которому впоследствии было предъявлено заочное обвинение. Ходорковский* свою причастность к преступлению отрицал. Новые откровения вдовы проливают свет на систему давления, которая применялась против сторонников мэра в преддверии трагических событий.

Ранее сообщалось, что утечка переписки указала на новое возможное преступление известного бизнесмена-иноагента.

*Михаил Ходорковский объявлен в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов