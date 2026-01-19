Снег — это уют или хаос? Краснодарцы сочувствуют россиянам, переехавшим в город ради круглогодичного тепла

Жители Краснодара делятся в соцсетях своим отношением к погоде. Одна из участниц дискуссии рассказала, как оказалась в 2018 году во Франции и поняла, что значит бездействие правительства, сообщил kubanpress.ru.

Пользовательница отметила, что во Францию семья прибыла с туристической целью. Тогда была зима. Температура опустилась до минус пяти, выпал снег. Улицы никто не чистил. Еще одна проблема — в домах отсутствовало центральное отопление. Туристы из России были вынуждены спать под большим количеством одеял. Дорогу почистили, но только на второй день.

«И то, это фермер местный делал, а не коммунальщики», — написала краснодарка Анна.

По данным издания, мнение жителей города о снеге разделилось. Однозначно рады зимним осадкам только дети. Взрослые же делятся разными ощущениями. Один из пользователей отметил, что некоторые россияне выбирают Краснодар для постоянного места жительства из-за его теплого климата. В этом же году они столкнулись с морозами и снегом. Коренные краснодарцы, кто постарше, опровергают миф, что в городе не бывает снежных и холодных зим.

Некоторые пользователи отметили, что снег в городе ассоциируется с уютом. Другие комментаторы с иронией отметили, что уют — это не лопаты для снега и обогреватели в магазинах.

Ранее сообщалось, что во многих городах Кузбасса мороз бьет рекорды, а купель в Новокузнецке треснула.