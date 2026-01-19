Крещение в условиях апокалипсиса: в Кузбассе мороз бьет рекорды, а купель в Новокузнецке треснула

Синоптики озвучили аномальный прогноз погоды для Кузбасса — до минус 50. Однако жители Кемерова не отказались от окунания в купели. В понедельник, 19 января, традиционное омовение в освященных иорданях совершили 871 местных жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Во время подготовки к празднику в регионе происходили незапланированные происшествия.

Во время подготовки к празднику в Новокузнецке треснула купель. В городе изменили маршрут движения общественного транспорта, чтобы россиянам было удобно добираться до мест купаний. Остановку возле парка «Водный» убрали. После того, как купель треснула, совершать обряд было невозможно.

Еще одним преткновением стала погода. В регионе ожидались рекордные 50-градусные морозы. Кроме того, синоптики предупреждали о дыме, дымке, тумане, изморози и гололедицы.

По данным издания, в Кемерове открыты места, предназначенные для крещенских купаний. На территории круглосуточно дежурят специалисты, которые готовы оказать любую помощь. Организованы палатки, где предложено согреться.

«Приобщиться к древней традиции еще можно. Крещенские купели будут открыты для всех желающих вплоть до восьми часов вечера сегодняшнего дня», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко принял участие в крещенском купании в проруби.