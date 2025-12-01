Снегопад не прекращается: бочки с песком расставили для самостоятельной борьбы с гололедом

Во Владивостоке расставили по городу бочки с песком, сообщил vostokmedia.com. В борьбе с последствиями снегопада может помочь каждый местный житель. В пресс-службе муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» отметили, что горожане могут самостоятельно подсыпать песок в местах сильной гололедицы.

В пресс-службе отметили, что таким образом местные жители смогут создать более безопасные условия для проезда личного транспорта. Всего по городе установили более 90 бочек, на которых большими буквами написано: «Песок». Они появились в наиболее проблемных точках: вблизи остановок общественного транспорта, на опасных спусках и подъемах, рядом с социально значимыми объектами, у переходов.

Несмотря на то что горожанам разрешено пользоваться песком, он предназначен для сотрудников коммунальных служб. В городе снегопад и гололедица. Сотрудники с ночи эффективно устраняют последствия сложных погодных условий: работают люди и техника. Службы переведены в усиленный режим.

«В настоящее время работа продолжается. Особое внимание уделяется аварийно-опасным участкам дорог. Последствия осадков ликвидируют в пешеходных зонах, на лестницах и остановках», — сообщили в пресс-службе администрации АГО.

Ранее сообщалось, что обильный снег в российском городе обернулся транспортным коллапсом: массовые ДТП и пробки.