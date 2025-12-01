ДТП с автобусом, машины в кювете и пробки: обильный снег в российском городе обернулся транспортным коллапсом

Обильные снегопады в Приморском крае привели к транспортному коллапсу, сообщил vostokmedia.com. Городские службы Владивостока начали уборку дорог еще ночью. Водители краевой столицы оказались не готовы к испытаниям на дорогах.

По информации издания, в регионе произошло ряд ДТП. Большая пробка зафиксирована на объездной трассе. Легковой автомобиль развернуло. Машина преградила движение остальным участникам движения. В центре города в ДТП попал автобус. Последствия — большие пробки. На обочине встречаются автомобили, которые, предположительно, занесло.

«В Находке приморцы тоже стали заложниками обстоятельств — дорога во льду, авария усугубила ситуацию», — сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, сотрудники коммунальных служб прикладывают максимальные усилия для очистки улиц. Они убирают снег в тех зонах, где наблюдается высокая проходимость людей. Администрация города призвала жителей и гостей Владивостока с пониманием относиться к уборке: не все территории могут расчистить сразу. Для ликвидации последствий снегопада на дороги выпустили 135 единиц спецтехники. Тяжелая техника выполняет зимнее грейдирование на особо сложных участках.

Ранее сообщалось, что клинские коммунальщики получили новое оборудование для уборки территорий в зимний период.