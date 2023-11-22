Снова мигрант и закладка из метадона: Смертельное вещество обнаружили в Волгограде

После массового отравления наркотическим веществом в Астрахани, в результате которого известно о четырех погибших и десятке госпитализированных , смертельное вещество находят и в других городах. Теперь дозу метадона нашли в Волгограде, сообщает novostivolgograda.ru .

Сначала информация появилась в интернет-мессенджере. Сообщалось, что в Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Узбекистана. При обыске в квартире, где она проживала, обнаружили метадон.

Собственный источник «НовостиВолгограда.ру» в правоохранительных органах подтвердил информацию. Было изъято 23 грамма наркотического вещества.

Ранее был задержан житель Краснодара. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 743 грамма метадона. Поводом для обысков по всей России стала трагическая история в Астрахани. В городе появился поставщик наркотиков, который продал людям метадон. Было установлено, что закладки в Астрахани делали трое мигрантов. Их задержали и допрашивают. Свою вину иностранные жители признают.

Теперь осталось самое главное - установить личность преступника, который дал поручение мигрантам разносить товар.

Врач-нарколог Игорь Лазарев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что могло спровоцировать массовое отравление наркотическим веществом.