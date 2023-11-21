Число жертв растет: Появились подробности отравления наркотиками в Астрахани

В подъезде жилого дома обнаружили тело погибшей девушки. Второй жертвой стал 29-летний мужчина. Потом стало известно о гибели 19-летней девушки, которая умерла в квартире. Четвертый - вахтовик. Все погибшие разного возраста, гендерной принадлежности и рода деятельности. Объединяет их одно - причина смерти. Они погибли из-за отравления наркотиком. Метадон вероятнее всего приобрели у одного и то же поставщика, сообщает newizv.ru . Задержаны трое подозреваемых мигрантов, но это явно не «верхушка айсберга».

В последний раз массовое отравление в России наркотиками было зафиксировано в 2004 году.

Главный врач городской клинической больнице №3 Астрахани Байрам Юлушев сообщает, что количество жертв может расти. Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в заведении 17 пострадавших. 21 ноября планируют выписать шестерых, но весть об еще одном погибшем пришла именно сегодня.

«Сейчас, судя по всему, имел место дефицит наркотиков, и люди пересели на метадон, который строго говоря считается обезболивающим опиоидом. Скорее всего, эта партия была просто плохо сварена, где-нибудь на подпольной кухне, потому что из-за границы сейчас ничего не везут. В результате получили высоко концентрированный наркотик. А ведь наркоман не в силах понять, какой чистоты зелье, которое он принимает, оттого и столько пострадавших», — рассказал «НИ» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, долгое время работавший в должности заместителя директора ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков).

Есть предположение, что людям продавали метадон под видом другого наркотика, который менее сильный. Именно поэтому потерпевшие спокойно его употребляли и не проверяли дозу.

«Метадон относится к сильнодействующим обезболивающим препаратам и находится на специальном учете в клиниках. Это вещество помимо своего прямого обезболивающего действия влияет также на эмоциональную сферу. К нему часто возникает привыкание. Он может влиять и на умственную сферу, разрушать мыслительную способность, приводить к деградации. Как проявляется передозировка этим веществом? Происходит нарушение сердечно-сосудистой деятельности, нарушается дыхание, падает давление, из рта идет пена, человек может впасть в кому. Выживаемость при передозировке бывает разная, все зависит от индивидуальных особенностей организма», — рассказал «НИ» доктор медицинских наук Денис Иванов.

Доктор медицинских наук Денис Иванов уверен, что утечки препарата из больницы города быть не могло.

«Скорее всего он попал по другим маршрутам, тем более, что в это были вовлечены мигранты, скорее всего доставка вещества была из Средней Азии», — считает доктор медицинских наук, врач Денис Иванов.

Трое задержанных, которые продавали людям дозу, - это иностранные жители. Все дали признательные показания, как рассказал изданию источник в правоохранительных органов. Они могут получить срок в размере 15 лет, но главный вопрос остается открытым. Кто передал распространителям смертельно опасную дозу наркотика?

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что расследование самого массового за последние 20 лет отравления наркотиками продолжается: проводят экспертизы, опрашивают подозреваемых и потерпевших.