Молниеносная остановка дыхания: врач раскрыл, почему на самом деле три человека умерли от наркотиков в Астрахани
Нарколог Лазарев рассказал, кто виноват в гибели троих людей от наркотиков
Фото: [Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС]
Три человека умерли и еще 25 получили сильнейшее отравление от наркотика, которые пострадавшие купили у наркокурьеров в Астрахани, сообщают СМИ. Подозреваемых в распространении смертоносного вещества задержали в Ставрополе, куда они пытались сбежать.
Следствие считает причастными к распространению наркотиков в Астрахани троих выходцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. По информации SHOT, задержанные заявили, что не знали о природе вещества и были уверены, что распространяют другой, менее опасный наркотик.
По одной из версий, неправильная дозировка привела к большому количеству жертв. Известно, что наркотик покупали через сеть закладок в Астрахани. Полиция устанавливает поставщика смертельной отравы.
«Эти люди покупали другой наркотик, который является психостимулятором. Но часто бывает, что попадается в закладках иное вещество. В данном случае это был наркотик из класса опиоидов. Он у людей, которые не имеют опыта употребления опиатов, вызывает остановку дыхания практически молниеносную», — пояснил врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По мнению медика, преступники перепутали вещества при фасовке.
«Как я понимаю, они ошиблись в партии — перепутали вещества и уже отдали распространителям», — заключил собеседник издания.
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