Молниеносная остановка дыхания: врач раскрыл, почему на самом деле три человека умерли от наркотиков в Астрахани

Три человека умерли и еще 25 получили сильнейшее отравление от наркотика, которые пострадавшие купили у наркокурьеров в Астрахани, сообщают СМИ. Подозреваемых в распространении смертоносного вещества задержали в Ставрополе, куда они пытались сбежать.

Следствие считает причастными к распространению наркотиков в Астрахани троих выходцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. По информации SHOT, задержанные заявили, что не знали о природе вещества и были уверены, что распространяют другой, менее опасный наркотик.

По одной из версий, неправильная дозировка привела к большому количеству жертв. Известно, что наркотик покупали через сеть закладок в Астрахани. Полиция устанавливает поставщика смертельной отравы.

«Эти люди покупали другой наркотик, который является психостимулятором. Но часто бывает, что попадается в закладках иное вещество. В данном случае это был наркотик из класса опиоидов. Он у людей, которые не имеют опыта употребления опиатов, вызывает остановку дыхания практически молниеносную», — пояснил врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению медика, преступники перепутали вещества при фасовке.

«Как я понимаю, они ошиблись в партии — перепутали вещества и уже отдали распространителям», — заключил собеседник издания.

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