Снова появились обновленные данные о пострадавших после атаки БПЛА на Чебоксары

Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов в своем телеграм-канале проинформировал, что число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14 человек.

Спикер проинформировали, что все экстренные службы прибыли на место происшествия. Цель сотрудников — обеспечить безопасность мирных жителей. Сначала сообщали о девяти пострадавших, но после осмотра мест происшествий информацию обновили. В числе 14 человек один — несовершеннолетний. Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь.

На территории одной из школ в микрорайоне продолжает функционировать центр временного размещения для пострадавших. В учреждении организовано дежурство психологов и врачей для оказания необходимой помощи. Жители, чьи дома пострадали, уже начали возвращаться в свои квартиры. Для детального анализа состояния жилого фонда и оценки материального ущерба при городской администрации приступили к работе специальные межведомственные комиссии.

Работа медицинской службы и весь процесс функционирования пункта временного пребывания находятся под постоянным личным контролем главы Чувашии Олега Николаева.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что очевидцы атаки БПЛА в Чебоксарах поделились мнением, какую цель преследовали ВСУ.