Собака включила плиту и взорвала баллончик в российской квартире: начался пожар, выбило входную дверь

В пятницу, 28 ноября, в квартире многоэтажного дома на улице Фадеева в Новосибирске произошел хлопок аэрозольного баллончика, сообщил телеграм-канал МЧС Новосибирской области. Сотрудники поделились, что стало причиной инцидента.

Специалисты восстановили хронологию событий: хозяин квартиры оставил на плите баллончик дихлофоса. В момент, когда дома никого не было, собака включила конфорки.

«Об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках», — указано в сообщении регионального МЧС.

По информации ведомства, баллончик постепенно нагревался. Он взорвался, что стало причиной пожара. В кухне произошло самозатухание огня. Повреждены обои и кухонный гарнитур на 0,1 кв. м. Ударная волна выбила входную дверь, а также стекла в межкомнатной и балконной дверях. Кроме того, пострадала кухонная плита. Специалисты уверены, что масштаб трагедии мог быть значительно более серьезным. В ведомстве отметили, что собака не пострадала. Домашний питомец в момент взрыва находился на балконе.

«Кто виноват: человек или собака?» — обратились с вопросом спасатели МЧС.

В ведомстве напомнили россиянам основные правила безопасности: выключать от сети электроприборы, когда дома никого нет, блокировать сенсорную панель плиты от питомцев и детей, не оставлять на конфорке никаких предметов.

Согласно первоначальному заявлению, распространенному пресс-службой главного управления МВД, инцидент со взрывом был зафиксирован в одной из квартир многоэтажного жилого здания. На предварительном этапе проверки представители ведомства обозначили, что причиной чрезвычайного происшествия мог послужить взрыв бытового газового баллона

