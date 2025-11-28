Дом многодетной семьи подключили к газу по президентской программе в Подольске

В Подольске в рамках реализации программы социальной газификации подключили к газу дом многодетной семьи, расположенный в деревне Мотовилово.

Семья Мельниковых купила дом примерно два года назад. Пара воспитывает троих сыновей. В прошлом сезоне дом отапливался электричеством, что обходилось в 10-15 тыс. рублей в месяц. С газом семья сможет сэкономить на отоплении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что котельная в Шатуре снова подает тепло в дома после атаки БПЛА.