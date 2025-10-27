Собаки-терапевты учат детей Подмосковья читать без стресса

Сотрудники библиотеки «Радуга» рассказали, что эксперимент демонстрирует успех: дети стали читать более выразительно. Общение с собаками и чтение им позволяет ребятам побороть скованность. Кроме того, дети стали активнее проявлять интерес к чтению. Они спокойнее воспринимают критику и замечания. Мероприятия проводят на регулярной основе. Они пользуется популярностью у посетителей библиотеки семейного чтения «Радуга».

«Почему это так здорово? Ребенок учится читать без стресса. Собака — идеальный слушатель. Она не перебивает, не поправляет и не критикует. Это снимает тревожность и повышает уверенность в себе», — отмечают сотрудники библиотеки «Радуга».

По информации издания, за участие в мероприятии детей поощряют — им разрешено обучить собаку какому-либо трюку. Питомец перед общением с ребятами проходит обучение. Сначала собака наблюдает за поведением подготовленного животного. Важно, чтобы собака не отвлекала от чтения, а, напротив, оказывала успокаивающий эффект.

По данным издания, собак постепенно приобщают к процессу: позволяют адаптироваться при большом скоплении людей. После питомцу предстоит пройти тест на стрессоустойчивость. И только тогда собаке разрешено контактировать с юными чтецами и их родителями.

«Я сначала переживала, все-таки дети и незнакомые для них собаки… Но когда узнала, что животных так тщательно отбирают и тренируют, успокоилась. Видно, что все продумано до мелочей, и самое главное — безопасность детей. Идея просто отличная!» — отметила жительница Электростали Виктория Могилева.

По информации издания, бесплатные занятия, где читают собакам, постоянно проводятся по адресу: ул. Юбилейная, 1а. Мероприятие доступно для посещения лицам от 12 лет и старше.

