Рыжий Вася на передовой: как кот стал боевым талисманом
РИАН: рыжий кот по кличке Вася стал символом российских бойцов СВО
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом одного из подразделений российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости со ссылкой на командира отделения группировки «Восток» с позывным Амур.
Военнослужащие нашли пушистого товарища в разрушенном доме, после чего приняли его на своеобразную службу.
Вася быстро адаптировался к непростым полевым условиям и стал полноценным членом солдатского коллектива.
Кот постоянно сопровождает бойцов, при этом он абсолютно спокойно переносит громкие звуки работающей техники и орудийные выстрелы. Питомец регулярно ездит вместе с военными на автомобилях и мотоциклах.
Эта история не является единичным случаем в зоне спецоперации. Ранее российские военнослужащие в освобожденных городах ДНР подобрали щенка, который также стал талисманом их подразделения.
В населенных пунктах, освобожденных от украинских формирований, часто остаются различные домашние животные, включая собак, кошек, а также сельскохозяйственных животных — коз, коров и лошадей.
