Рыжий Вася на передовой: как кот стал боевым талисманом

Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом одного из подразделений российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости со ссылкой на командира отделения группировки «Восток» с позывным Амур.

Военнослужащие нашли пушистого товарища в разрушенном доме, после чего приняли его на своеобразную службу.

Вася быстро адаптировался к непростым полевым условиям и стал полноценным членом солдатского коллектива.

Кот постоянно сопровождает бойцов, при этом он абсолютно спокойно переносит громкие звуки работающей техники и орудийные выстрелы. Питомец регулярно ездит вместе с военными на автомобилях и мотоциклах.

Эта история не является единичным случаем в зоне спецоперации. Ранее российские военнослужащие в освобожденных городах ДНР подобрали щенка, который также стал талисманом их подразделения.

В населенных пунктах, освобожденных от украинских формирований, часто остаются различные домашние животные, включая собак, кошек, а также сельскохозяйственных животных — коз, коров и лошадей.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле суд обязал мужчину 10 лет платить за котов «алименты» после развода.