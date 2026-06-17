Художество на завтрак: птицы за пару дней уничтожили арт-объект из сена в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде необычный арт-объект привлек внимание местных пернатых. Инсталляция, выполненная из сена и смонтированная во внутреннем дворе Звенигородского манежа, продержалась в нетронутом виде всего несколько дней. Стая ворон, галок и воробьев буквально растащила экспозицию по соломинке, устроив на этом месте импровизированный обеденный пункт. REGIONS выяснил , чем вызван такой интерес птиц к художественному объекту.

Как сообщают очевидцы, в минувшие дни площадка у Манежа фактически превратилась в место массового сбора пернатых. Ажиотаж вокруг соломенной скульптуры начался практически сразу после сильного дождя.

Размокшее и начавшее прогреваться сено стало для птиц настоящим магнитным объектом. Пернатые принялись методично разбирать конструкцию, досконально обследуя каждую связку соломы в поисках насекомых, червей и личинок, которые в условиях повышенной влажности проявляли высокую активность. В результате художественная ценность инсталляции была утрачена безвозвратно.

«В преющем сене всегда заводится множество мелких организмов: жуки, пауки, гусеницы. После дождя они начинают активно шевелиться, привлекая внимание хищников. Разрушая арт-объект, вороны и галки просто добывают пищу самым легким путем. С точки зрения биологии это даже полезный процесс. Птицы сработали как естественные санитары, уничтожив насекомых, которые могли бы расползтись по территории», — в беседе с REGIONS пояснил орнитолог Алексей Курячин.

В самом Звенигородском манеже к инциденту отнеслись с долей иронии и оптимизма. Как сообщили представители учреждения, они уже строят планы по восстановлению арт-объекта в самое ближайшее время.

«Оказывается, наш Манеж любят не только ценители истории и искусства», — прокомментировали в манеже.

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