Солнечный нимб в сорокаградусный мороз: россияне стали свидетелями редкого оптического явления

Жители Кемерово во вторник, 9 декабря, заметили в небе четкое светящееся кольцо, которое образовалось вокруг солнца, сообщил VSE42.Ru . Читатели делились с редакцией издания фотографиями. Горожане восхитились природным явлением.

По информации издания, круги в небе у солнца наблюдали жители разных районов Кемерово. В центре города солнце находилось высоко. За счет этого создавалось впечатление, что круги находятся близко к солнцу. На Южном районе, напротив, круги залили солнечным ярким светом крыши многоэтажных домов. Корреспондент обратил внимание, что ранее местные жители уже наблюдали за кругами у солнца.

По данным издания, природное явление называется оптическим феноменом Гало. Эффект образуется в результате преломления солнечного света в ледяных кристаллах, парящих в верхних слоях атмосферы. Его возникновение требует сочетания ряда специфических метеоусловий: низкой температуры воздуха, высокой относительной влажности и ясного, безоблачного неба. В регионе сейчас мороз: ночью ожидается до минус 40 градусов.

Ранее сообщалось, что жителям российского региона предстоит пережить несколько дней режима «черного неба».