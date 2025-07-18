Сомнолог пояснил важность полноценного сна для снижения веса

Эксперт пояснил, что недостаток сна оказывает негативное влияние на выработку гормонов, правильную работу обмена веществ и пищевое поведение. Так, из-за недосыпа повышается уровень грелина и снижается уровень лептина. В итоге у человека не появляется ощущение насыщенности, но отказать себе в приеме пищи человеку сложно. Еще один враг похудения — кортизол.

«Кортизол — гормон стресса, который накапливает жир, особенно в области живота. Он также усиливает тягу к сладкому и калорийной еде», — пояснил сомнолог.

Сомнолог Новиков отметил, что в случае недосыпа человек быстрее устает. Он становится менее активным в течение дня. Заниматься физической культурой становится сложнее. В итоге человеку сложно сжигать калории, дефицит которых приводит к увеличению веса.

По мнению эксперта, после бессонной ночи человек более склонен к употреблению фастфуда, сладостей и другой калорийной пищи. Причина в том, что мозг устает и не может контролировать ситуацию. Недостаток сна ухудшает способность принимать взвешенные решения не только при составлении меню. Кроме того, у невыспавшегося человека медленнее работает метаболизм.

«Организм экономит энергию и тратит меньше калорий даже в состоянии покоя. В таких условиях худеть становится труднее, даже при правильном питании», — пояснил эксперт.

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