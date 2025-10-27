Сон на спине и полужесткий матрас: какие секреты раскрыли эксперты, чтобы утро стало по-настоящему бодрым
Фото: [Медиасток.рф]
В телеграм-канале «Объясняем.рф» появились рекомендации, позволяющие после утреннего пробуждения испытывать приятные ощущения, сообщил sovainfo.ru.
Эксперты отметили, что восьмичасовой сон — не гарантия того, что человек проснется бодрым и активным. Значение также имеют многие детали. Так, перед сном специалисты рекомендуют проветривать помещение. Стоит обращать внимание на позу во время сна. Оптимальный вариант — засыпать на спине. Иначе позвоночник может принимать неестественное положение, что приводит к болям в теле.
По мнению экспертов, правильно выбранная подушка позволит шее и спине оставаться в ровном положении. Не стоит выбирать слишком мягкий или твердый матрас. Естественные изгибы позвоночника поддерживает полужесткий матрас.
Эксперты рекомендуют заниматься спортивной деятельностью. Недостаток активности приводит к разбитому состоянию утром. При отсутствии возможности рекомендовано во время рабочего перерыва делать разминку. Специалисты советуют при плохом самочувствии после сна обращаться за консультацией к медикам.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что сон и витамины помогут избежать простуды.