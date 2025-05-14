Сопредседателя движения «Голос» приговорили к заключению в колонии

По информации издания, суд признал Мельконьянца виновным в координации деятельности организации, которая в РФ признана нежелательной. На время расследования гражданин был помещен в СИЗО. По этой причине ему осталось отбыть меньше половины утвержденного в суде наказания. По законодательству РФ, Мельконьянц скоро получит право подать документы на условно-досрочное освобождение.

По данным издания, заседание суда посетили иностранные дипломаты, в том числе представители посольств США, Франции, Германии. Следствие предполагает, что «Голос»* сотрудничал с организацией, которая была признана нежелательной на территории РФ после проверки прокуратуры. Мельконьянц частично не отрицает факт сотрудничества. Он утверждает, что прекратил контакты сразу после принятого прокуратурой решения.

Ранее сообщалось, что в Британии ошибочно осужденного мужчину спустя 38 лет признали невиновным.

* признано в РФ иноагентом.