В Британии ошибочно осужденного мужчину спустя 38 лет признали невиновным

В Великобритании завершилась долгая история 68-летнего Питера Салливана, который 38 лет назад был признан виновным в убийстве молодой девушки. Мужчину, который не совершал это преступление, освободили, сообщила газета The Guardian.

Решение о признании британца невиновным вынес Апелляционный суд Великобритании. По информации телеканала iTV, мужчину освободят из тюрьмы в ближайшее время.

Салливан был осужден за убийство молодой женщины, которое произошло на северо-западе Англии в 1987 году. На протяжении всего судебного процесса мужчина всегда отрицал свою причастность к этому преступлению. В течение нескольких десятилетий его адвокаты пытались опротестовать обвинение, но все их усилия оставались безуспешными.

Как пишет газета, недавно проведенные повторные исследования образцов с места преступления по поручению Комиссии по пересмотру уголовных дел (CCRC) показали, что в них отсутствует ДНК Салливана. Эти новые доказательства стали ключом к пересмотру дела и окончательному признанию его невиновности.

Ранее SHOT сообщил, что сын народной артистки Екатерины Шавриной умер в колонии.