Соратника Зеленского объявили в розыск на Украине

Фигуранты коррупционного дела, бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман объявлены в розыск, сообщил РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По информации издания, бизнесмен Миндич — совладелец студии «Квартал 95», актером которой до президентства был комик Владимир Зеленский. Считается, что бизнесмен был соратником главы киевского режима. Дата его исчезновения, которая указана в документах, — 10 ноября. Кроме того, он является главным фигурантом уголовного коррупционного дела.

По информации украинских СМИ, страну бизнесмен покинул до проведения обысков. Расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Сотрудники Госпогранслужбы отметили, что он пересекал государственную границу, не нарушая закон Украины: предоставил все необходимые документы.

По данным издания, бизнесмен Цукерман пропал 26 октября. Источник издания «Украинская правда» сообщил, что бизнесмен находится в Израиле. Он не намерен возвращаться домой из-за страха оказаться обвиненным в преступлении. В Израиль также прибыл и Миндич, который разделяет позицию бизнесмена.

По версии следствия, бизнесмен Миндич возглавил ОПГ, создавшую крупную коррупционную схему в государственном «Энергоатоме».

