Дмитрий Медведев в своем посту назвал президента Украины Владимира Зеленского «Кровавым Киевским Клоуном». Он отметил, что глава киевского режима назначил Андрея Ермака главой делегации на переговорах с американскими партнерами. Кроме того, он будет представлять интересы страны на встречах с другими международными партнерами. Заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал данное решение Зеленского.

«Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев в ироничной форме неоднократно комментирует события, которые имеют отношение к Украине и ее международным партнерам. Спикер высказывает мнение, что Владимир Зеленский не действуют в интересах страны и украинских граждан. Он лишь выполняет требования, выгодные некоторым западным лидерам. Медведев неоднократно обращал внимание на проблему главы киевского режима, которая связана с употреблением запрещенных препаратов.

Тимур Мидич, о котором упоминает Медведев, — это бизнесмен. НАБУ объявило его в розыск, сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Зеленского прекратить скандалы в Верховной Раде.