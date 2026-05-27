Сошествие Святого Духа: священник рассказал, почему Троица — один из важнейших христианских праздников

Почему Троицу христиане относят к числу главных церковных торжеств и что именно символизирует этот день? На вопросы журналиста VSE42.RU ответил священник Вячеслав Ланский. Собеседник является помощником Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам организации церковного служения. В беседе он не только перечислил причины значимости праздника, но и раскрыл его глубинный духовный смысл.

Как отметил священник, Троица входит в перечень двунадесятых праздников. Так называют двенадцать наиболее значимых событий в церковном календаре. Все они так или иначе связаны с земной жизнью Спасителя, Богородицы, а также с ключевыми вехами в истории Церкви. Более высокий статус среди этих дат имеет лишь Пасха — Воскресение Христово, подчеркнул Ланский.

Вячеслав Ланский пояснил, что отправной точкой для становления христианской церкви стало именно сошествие Святого Духа на апостолов. Именно тогда ученики Иисуса обрели особые духовные способности. А первое же слово апостола Петра привело к вере примерно три тысячи человек, подчеркнул священник.

«Таким образом была основана Церковь как мистическое тело Христово, духовно объединяющее верующих в Него», – отметил священник.

В 2026 году праздник Святой Троицы (Пятидесятница) выпадает на воскресенье 31 мая, а Троицкая родительская суббота (Вселенская панихида) — на 30 мая.

