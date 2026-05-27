Спартаковцы получили приглашение посетить завод, на котором был изготовлен разбитый Кубок России

«Спартак» пригласили посетить завод, где был изготовлен разбитый Кубок России
Московский «Спартак» получил приглашение приехать на экскурсию в Гусь-Хрустальный. Футболистам в том числе предлагают посетить завод, на котором был изготовлен трофей Кубка России, разбитый спартаковцами во время празднования. Приглашение направил глава города Алексей Соколов.
«Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). Во время празднования трофей развалился в руках аргентинского полузащитника Пабло Солари.
«Гости экскурсии смогут ознакомиться и сами поучаствовать в процессе изготовления сувениров из хрусталя. Гусь-Хрустальный называют столицей стеклоделия в России, производство стекла и хрусталя в нашем городе насчитывает 270 лет. В этом году наш город вошел в состав туристического маршрута „Золотое Кольцо России“ и отмечает свой юбилей», — говорится в письме мэра.
Сообщалось, что РФС изготовит новый кубок и передаст его «Спартаку» на вечное хранение как пятикратным обладателям титула.