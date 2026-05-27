Кандидат биологических наук, энтомолог Владимир Мацура объяснил, что аномальное количество комаров в 2026 году напрямую связано с погодными условиями, сложившимися за последние несколько месяцев, сообщил nashgorod.ru.

«Комары размножаются в воде. Чем больше временных водоемов, подтоплений, заболоченных участков и луж, тем больше появляется личинок. После паводков возникли практически идеальные условия для развития кровососущих насекомых. Дополнительно ситуацию усилила теплая весна и высокая влажность», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, нынешнее нашествие кровососущих насекомых (комаров и мошек) затронуло практически всю территорию России. Особенно сильно страдают те регионы, где весной наблюдались паводки, разливы рек и выпало большое количество осадков.

Владимир Мацура отметил, что пик активности насекомых обычно приходится на конец мая и июнь. Постепенно численность комаров начнет снижаться после того, как установится устойчивая жаркая и сухая погода.

«Когда уменьшается количество влаги и пересыхают временные водоемы, личинки перестают активно развиваться. Обычно заметный спад происходит ближе к июлю. Но если лето останется дождливым, волны размножения могут повторяться», — объяснил энтомолог.

Эксперт добавил, что полностью избежать нашествия комаров после паводков практически невозможно. Подобные всплески численности происходят циклически. Однако в 2026 году ситуация выглядит более масштабной из-за сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов: снежной зимы, влажной весны, обширных подтоплений и раннего наступления тепла.

