Жители Подмосковья оформили компенсацию за детский сад более 10 тыс. раз

С начала 2026 года года жители Подмосковья воспользовались услугой по оформлению компенсации за оплату детского сада более 10 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку могут подать один из родителей или законных представителей, чьи дети посещают подмосковный детский сад, если они оплатили услуги по присмотру и уходу за ними. Размер компенсации будет зависеть от критериев нуждаемости. Подавать такое заявление нужно только один раз при записи ребенка в детский сад. Впоследствии выплата будет продлеваться автоматически.

