В Московской области стартовал Всероссийский аграрный диктант

В Подмосковье стартовал второй Всероссийский аграрный диктант, который направлен на проверку знаний в сфере агропромышленного комплекса, сельских территорий и продовольственной безопасности, главной открытой площадкой в регионе стал Университет имени В. И. Вернадского в Балашихе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках акции в области дополнительно развернули закрытые площадки для проведения, в том числе в 22 образовательных учреждениях, где диктант напишут более 1,5 тыс. человек. Проверить знания могут все желающие в онлайн-формате до 30 мая на официальных ресурсах проекта. Им предстоит ответить на 30 профильных вопросов за 40 минут.

Акцию проводят при поддержке партии «Единая Россия», Минсельхоза России и Россельхозбанка.

