В Ленинском округе к 1 сентября откроют школу в «Первом квартале»

К 1 сентября в «Первом квартале» Ленинского округа откроют школу, рассчитанную на 1675 мест, архитектурное решение, проектирование и строительство полностью осуществляет компания «Брусника». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут отделку лестничных клеток (монтаж ограждений, потолков), на 4-м этаже — укладку плитки, малярные работы, установку дверей и остекление и не только. На прилегающей территории высаживают деревья и кустарники, выполняют устройство твердых покрытий и монтаж ограждения участка.

На территории квартала уже построили шесть корпусов, детский сад, соседский центр, работает отделение вызовов врача на дом. Там также возводят многофункциональный паркинг с благоустроенной крышей.

