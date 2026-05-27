«Живот станет заметно площе»: владелица массажных салонов в Москве назвала главных виновников отеков

Светлана Гришкина, основавшая бренд Thai Traditions, владеющая в Москве сетью салонов тайского массажа и выпускающая подкаст SPA INSIDER, побеседовала с корреспондентом VSE42.RU . В разговоре она назвала одну из распространенных пищевых привычек, которая в большинстве случаев ведет к появлению отеков.

По мнению эксперта, ключевой враг, провоцирующий отечность, — это чистый сахар, а также так называемые скрытые сахара. Последние в избытке присутствуют во многих продуктах, которые люди ежедневно употребляют, даже не подозревая об этом. Речь идет о сладких йогуртах, покупных соусах, а также о соках с магазинных полок, где сахара зачастую не меньше, чем в газировке. Именно эти продукты, уточнила Гришкина, нарушают нормальное выведение жидкости из организма, что в итоге создает ощущение постоянной припухлости лица и тела.

Специалист также добавила, что и поваренная соль способствует накоплению воды в тканях. Однако, по ее словам, полностью исключить ее из рациона человеку психологически гораздо тяжелее, чем снизить долю сладкого.

«Замените на фрукты и ягоды. Уже через 3–4 дня уйдет до 1–2 литров лишней жидкости, живот станет заметно площе», — посоветовала Светлана.

