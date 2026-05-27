Малкин пошутил о своей новой зарплате

39-летний хоккеист, отыгравший за «Пингвинов» 20 сезонов, заключил контракт еще на один год.

«Лучший город, лучшие фанаты! Я остаюсь еще на один год. Бинго! Сколько там мне предложили, я не знаю? Может, я смогу добавить нолик. Где нули? Нельзя добавить еще один?» — шутил Малкин, ставя подпись под соглашением.

По новому контракту россиянин заработает $5,5 млн. Это немного меньше, чем по его предыдущему соглашению ($6,1 млн), но зато в новом контракте предусмотрены бонусы в размере до $3,5 млн.

Российский ветеран мощно провел сезон в «Питтсбурге», набрав 61 (19+42) очко в 56 матчах. «Пингвинз» достаточно неожиданно вышли в плей-офф, где уступили в первом раунде «Филадельфия Флайерз».

