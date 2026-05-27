С начала июня 2026 года в Нижегородской области могут запретить гражданские полеты. Ограничения планируют ввести на высоте до 5100 метров. О возможных последствиях для отрасли рассказал старший инструктор AFF компании «DZ Богородск» Роман Челноков. Его организация занимается организацией прыжков с парашютом на одноименном аэродроме в Богородском районе, сообщил newsnn.ru.

«Под ограничения попадет почти вся частная авиация: самолеты общего назначения, бизнес-джеты, частные вертолеты и другие воздушные суда с нерегулярными рейсами. Обычных пассажирских рейсов запрет коснуться не должен», — сообщил newsnn.ru.

По словам специалиста, для аэроклубов такой запрет может обернуться катастрофой. Площадки работают только летом. Если лишить их возможности зарабатывать в сезон, расходы все равно никуда не исчезнут. Содержать воздушные суда, штат сотрудников и поддерживать в порядке поле — все это требует постоянных финансовых вливаний.

«Безусловно, все сообщества авиации взволнованы такими сообщениями. Взволнованы непониманием, как будет работа вестись дальше. У кого-то это работа, у кого-то это хобби, жизнь. На данный момент все в каком-то подвешенном состоянии. Четкого понимания нет», — поделился Челноков.

Роман Челноков напомнил, что в Краснодарском крае уже действуют полные запреты на полеты. Часть аэроклубов там закрылась, а их взлетно-посадочные полосы со временем застроили коттеджными поселками.

Эксперт также подчеркнул, что прыжки с парашютом важны не только как вид спорта. Они выполняют и патриотическую функцию: после такого опыта молодежь часто идет служить в десантные войска.

«Это убьет отрасль окончательно. Она и так на ладан дышит», — добавил собеседник NewsNN.

