ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 11.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.05.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 96,9 кв.м., к/н: 50:28:0060115:3428; Зем. уч., общ. пл. 500 кв.м., к/н: 50:28:0060115:3324. Адрес: МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. СИЕСТА Восточная д. 107а. П.557-ПОТ от 15.08.25. Собств: Ротарь Г.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 985 600,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 709 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16782, адрес: МО, Домодедово р-н, д. Матчино. П.1101-ПОТ от 04.05.26. Собств: Баранов Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 901 800,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 252,8 кв.м., к/н: 50:28:0110156:20257; Зем. уч., общ.пл. 756 +/- 10 кв.м., к/н: 50:28:0110156:14672, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово, территория КП Рублево. П.1109-ПОТ от 04.05.26. Собств: Ханикян К.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 498 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 58,4 кв.м., к/н: 50:28:0100307:1231, адрес: МО, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д. 6б, кв. 164. П.1137-ПОТ от 19.05.26. Собств: Шурупов И.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 467 200,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 74,9 кв.м., к/н: 50:41:0040113:828, адрес: МО, г. Лобня, ул. Авиационная, д. 9, кв. 68. П.1140-ПОТ от 19.05.26. Собств: Маковеев Д.В. Взыск: Кириллов Е.А. Цена: 5 600 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 29,3 кв.м., к/н: 50:22:0060607:2306, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Лорха, д. 15, кв. 1. П.1133-ПОТ от 19.05.26. Собств: Лепешкин В.Б. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 700 000,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 49,7 кв.м., к/н: 50:64:0000000:12735, адрес: МО, г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 21, кв. 7. П.1135-ПОТ от 19.05.26. Собств: Василькова Д.В. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 5 386 400,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 52,8 кв.м., к/н: 50:22:0060101:226, адрес: МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Марусино, д. 77, корп. 9, кв. 10. П.1148-ПОТ от 22.05.26. Собств: Бабурова А.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 311 627,20 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:19:0010102:1794, адрес: МО, г. Руза, пер. Демократический, д. 25, кв. 29. П.1158-ПОТ от 22.05.26. Собств: Куракин В.А. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 3 456 800,00 р.

10. Жил. дом, общ.пл. 40,2 кв.м., к/н: 50:05:0090102:365; Зем.уч., общ.пл. 2000 +/-31 кв.м., к/н: 50:05:0090301:374. Адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, д Селково, д. 110. П.1150-ПОТ от 22.05.26. Собств: Шестакова Н.В. Взыск: Растригина О.С. Цена: 1 735 156,36 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 50 кв.м., к/н: 50:10:0030101:737, адрес: МО, г. Химки, 2-й Северный пр-д, стр. 18А, кв. 15. П.1142-ПОТ от 19.05.26. Собств: Романов М.Е. Взыск: АО «АТБ». Цена: 5 533 000,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:25:0030301:843, адрес: МО, м.о. Шатура, г.Шатура, мкр. Керва, ул. Набережная, д. 5, кв. 22. П.1138-ПОТ от 19.05.26. Собств: Калуцкий В.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 634 826,40 р.

13. Жил. дом, общ.пл. 66,2 кв.м., к/н: 50:16:0502015:773; Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:16:0502015:189. Адрес: МО, г.о. Электросталь, тер. СНТ Факел, д. 22. П.1152-ПОТ от 22.05.26. Собств: Павлова Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 358 000,00 р.

14. Комната, общ.пл. 17,5 кв.м., к/н: 50:46:0020304:126, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 6, кв. 50, ком. 3. П.1156-ПОТ от 22.05.26. Собств: Комимущество администрации г.о. Электросталь МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 302 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 87,2 кв.м., к/н: 50:15:0000000:63746, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 26, кв. 133. П.1058-ПОТ от 10.04.26. Собств: Соловьева О.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 9 649 200,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 181,6 кв.м., к/н: 50:15:0070801:1155; Зем. уч., общ.пл. 845 кв.м., к/н: 50:15:0070801:553. Адрес: МО, Балашихинский р-н, д. Дятловка, 93А. П.1069-ПОТ от 16.04.26. Собств: Корягин Н.С. Взыск: ПАО Банк АК Барс. Цена: 13 668 680,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:15:0010802:246, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 16/5, кв. 102. П.1072-ПОТ от 16.04.26. Собств: Шаргина (Чермашенцева) В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 953 520,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 65,1 кв.м., к/н: 50:05:0070202:2804, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Чайковского, д. 20, кв. 21. П.1089-ПОТ от 22.04.26. Собств: Ожогина Е.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 310 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 57,5 кв.м., к/н: 50:10:0040202:2807, адрес: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Лесная 1-я, д. 8, кв. 238. П.1092-ПОТ от 22.04.26. Собств: Халиков М.С. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 6 598 040,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:44:0010217:104, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Попова, д. 2а, кв. 34. П.1090-ПОТ от 22.04.26. Собств: Смирнов И.А. Взыск: Алексеев А.Н. Цена: 2 965 480,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок – 09.06.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 523 +/-8 кв.м., к/н: 50:43:0020503:13, адрес: МО, г. Ивантеевка, с/т «им. 6-го Фестиваля», участок 166. П.1134-ПОТ от 19.05.26. Собств: Назаркулов С.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 006 400,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 103,9 кв.м., к/н: 50:05:0130116:686; Зем.уч., общ.пл. 617 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0130116:669. Адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Редриковы Горы, д. 58. П.1147-ПОТ от 22.05.26. Собств: Гордеева О.Б. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 372 834,40 р.

3. 9/20 долей в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 40,9 кв.м., к/н: 50:10:0060104:1618, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 30, кв. 10. П.1145-ПОТ от 19.05.26. Собств: Субботина Т.Ю. Взыск: Гусев А.В. Цена: 1 059 638,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 47,0 кв.м., к/н: 50:13:0050102:494; Зем. уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:13:0050102:36; Зем. уч., общ.пл. 409 кв.м., к/н: 50:13:0050102:37; 26/100 доли в праве собств. на здание-дачу, общ.пл. 93,1 кв.м., к/н: 50:13:0050118:312. Адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ДСК «Единение», ул. Чкалова, д. 36. П.1078-ПОТ от 16.04.26. Собств: Каменский А.А. Взыск: Ремизович В.У. Цена: 6 362 590,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.