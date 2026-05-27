Овечкин раскрыл, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире FONBET высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира по футболу.

Главными претендентами на титул хоккеист назвал Бразилию и Испанию, а также выделил сборную Франции.

«Но я буду болеть за Неймара», — уточнил Овечкин.

34-летний Неймар попал в окончательную заявку сборной Бразилии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (79 мячей).

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Бразильцы на групповом этапе сыграют с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

40-летний Александр Овечкин еще не определился с продолжением своей карьеры. У него закончился контракт с «Вашингтоном», и в клубе ожидают решения хоккеиста.

