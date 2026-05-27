Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на Кубке Защитников Отечества в Калуге
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Кубке Защитников Отечества, который прошел во Дворце спорта «Центральный» в Калуге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Алексей Кардашевский одержал победу в пулевой стрельбе и стал серебряным призером. Аракел Саносян оказался вторым в пауэрлифтинге. Кроме того, команда по волейболу сидя получила бронзовые награды.
Участниками турнира стали более 200 атлетов из Калужской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Московской, Белгородской и Тульской областей. Он прошел в рамках федеральной программы «Спорт России» и призван содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов специальной военной операции.
