В Подмосковье с начала года проверили более 72 тыс. автобусов

С начала 2026 года сотрудники Административно-пассажирской инспекции в Подмосковье проверили более 72 тыс. автобусов общественного транспорта, в результате к административной ответственности были привлечены свыше 15 тыс. пассажиров и более 2 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Проведение рейдов помогает повышать качество обслуживания пассажиров и способствует строгому соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, такой контроль за соблюдением финансовой дисциплины пассажирами и водителями общественного транспорта проходит ежедневно. За последнее время наибольшее их число провели в Лобне, Ленинском и Долгопрудном, которые отличаются высокой интенсивностью пассажиропотока.

В ведомстве напомнили, что с 18 мая в регионе увеличили штраф для пассажиров за безбилетный проезд до 5 тыс. рублей.

