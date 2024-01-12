Сотрудники ОмГУ остались без социальных выплат из-за отклонения трудового договора

Действие коллективного договора для сотрудников Омского госуниверситета завершилось в последний день 2023 года. Новый договор до сих пор не подписан. Создается опасная ситуация, когда преподаватели могут остаться без ряда социальных выплат: прибавка из-за стажа, вознаграждения, премии, сообщает gorod55.ru .

В ноябре 2023 года было назначено заседание для обсуждения данного вопроса. Сотрудники уже тогда высказывали опасения, что времени для согласования всех нюансов останется немного. Было предложено для подстраховки продлить действие договора 2023 года, но этого так и не произошло.

Очередное заседание было анонсировано на 10 января. В ходе мероприятия выяснилось, что сотрудники вуза не имеют право участвовать в переговорах. К такому мнению пришел работодатель. Ранее этим же составом принимались различные решения, в законности которых сомнений не было.

«Как следствие, 10 января переговоры длились 6 минут 42 секунды! Все это время выяснялись полномочия членов профсоюза ОмГУ, входящих в состав комиссии. Согласование условий договора так и не началось», — отметили сотрудники.

Интересы сотрудников представляет старый профсоюз. Еще летом прошлого года некоторые учебные заведения, по заявлениям их сотрудников, вынуждали к вступлению в новый профсоюз.

Ранее преподаватели ОмГУ заявляли о необоснованном лишении их зарплат из-за неправомерного указа ректора.