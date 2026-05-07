Атака украинских БПЛА на Тульскую, Ростовскую и Тверскую области: последние новости, сколько дронов сбито

В ночь на 7 мая несколько российских регионов подверглись масштабному налету беспилотников, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Тверской области.

Последствия ночного инцидента в Ржеве

В результате падения обломков дронов в Ржеве пострадали три пятиэтажных жилых дома. В одном из зданий выявлено повреждение кровельной плиты, а в остальных частично выбито остекление. Из зоны происшествия экстренно эвакуировали 350 горожан, включая 60 детей. Людей временно разместили в местном гостиничном комплексе, пока спецслужбы обследовали конструкции на предмет безопасности.

Реакция властей и возвращение жителей

Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. Он отметил, что профильные министерства и глава города уже получили все необходимые распоряжения для ликвидации последствий. К утру оперативный штаб завершил проверку помещений, и все эвакуированные жители смогли вернуться в свои квартиры.

Отражение атак в других областях

Помимо Тверской области, массированному удару подвергся юг России. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал об уничтожении более 30 беспилотников в 12 районах региона. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Параллельно силы ПВО работали в Тульской области: губернатор Дмитрий Миляев подтвердил ликвидацию 14 БПЛА, уточнив, что инфраструктура региона не пострадала.