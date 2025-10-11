«Спасибо вам, родители»: губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем многодетной семьи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале поздравил жителей региона с Днем многодетной семьи, который в Подмосковье отмечают впервые.

«Сегодня в Подмосковье мы впервые отмечаем День многодетной семьи — праздник, который теперь будем проводить ежегодно 11 октября», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Воробьев проинформировал, что на территории региона проживает 114 тыс. многодетных семей, которые воспитывают свыше 368 тыс. детей.

«Это тысячи историй любви, взаимопомощи и настоящего подвига родителей», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует комплекс эффективных мер, направленный на поддержку многодетных семей. Для решения бытовых вопросов внедрена адресная помощь. Ребята из многодетных семей получают льготы на школьное питание, пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте и возможностью оздоровиться в летний период времени. Их родители получают ежемесячные выплаты.

Губернатор рассказал о многодетных семьях Подмосковья, которыми может гордиться страна. Так, в семье Фирсовых из Наро-Фоминска в День Победы родился одиннадцатый ребенок. Супруги Ирина и Иван Лыковые испытали радость родительства также 11 раз. В Раменском в девятый раз стали родителями Анна и Денис Мордвинцевы. У Олега и Анастасии Петровых из Щелково семь детей. В каждой семье детям уделяют должное внимание: ребята демонтируют успехи в учебе, спорте, творческих наклонностях.

«С Днем многодетной семьи! Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Мы рядом — для вас и ваших детей!» — заявил губернатор Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поддержал идею обязать неработающих граждан платить взносы за ОМС.