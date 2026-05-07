«Неделя без турникетов» завершилась на предприятиях Московской области

Весенний этап всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» успешно завершился на предприятиях Подмосковья. В течение апреля организации, входящие в Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей, распахнули свои двери для тысяч молодых людей, стремящихся ближе познакомиться с миром современной промышленности. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Масштабная инициатива охватила сразу 18 предприятий в 11 муниципалитетах региона — от наукоградов Дубны и Королева до исторических городов Коломны и Серпухова, включая Жуковский, Лыткарино, Наро‐Фоминск, Подольск, Раменское, Реутов и Сергиев Посад. Такая география наглядно продемонстрировала широкий интерес к профориентации в самых разных уголках области.

Одним из самых посещаемых стало АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие приняло около 600 гостей — школьников, студентов и преподавателей из 19 учебных заведений Королева. В демонстрационном зале участники увидели образцы ракетной техники собственной разработки — это позволило оценить масштабы инженерных решений и технологический уровень предприятия.

Настоящим рекордсменом по количеству проведенных мероприятий стало АО «ВПК «НПО машиностроения» в Реутове: здесь побывали 2763 человека. Среди гостей — учащиеся школ Подмосковья и Москвы, первокурсники МГТУ им. Н.Э. Баумана и студенты колледжа «Энергия». Программа оказалась насыщенной: молодежь познакомилась с выставкой, рассказывающей об истории и достижениях Военно‐промышленной корпорации, а затем погрузилась в мир ракетно‐космической техники в специальном демонстрационном зале.

