Плавучий рассадник инфекций: почему болезни так легко захватывают круизные лайнеры

Круизные лайнеры обещают беззаботный отдых, но по устройству они легко превращаются в идеальную среду для распространения инфекций, пишет Daily Mail. Новый интерес к этой проблеме возник после вспышки редкого хантавируса на судне MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, где погибли три пассажира.

По словам специалиста по общественному здоровью Викрама Ниранджана из Лимерикского университета в Ирландии, лайнеры работают как «плавучие города»: люди делят еду, воздух, воду, каюты, лифты, рестораны, бары, театры и коридоры. Если инфекция попадает внутрь, остановить ее в море намного сложнее, чем на суше.

Разные болезни распространяются по-разному. Covid и грипп легче передаются в закрытых помещениях с большим количеством людей. Норовирус (сопровождается диареей, рвотой и болью в животе) — через руки, еду, буфеты, общие приборы и поверхности. Легионеллез (поражение легких и ЦНС) может идти через водные системы, включая спа и джакузи. Хантавирус обычно связан с грызунами и зараженными частицами в воздухе.

Дополнительный риск создает возраст пассажиров: на круизах часто путешествуют пожилые люди с хроническими заболеваниями. Медпункты на борту есть, но они не рассчитаны на быстро развивающуюся вспышку.

Эксперт советует до поездки проверить прививки и страховку, а на борту чаще мыть руки с мылом, избегать буфетов при недомогании и сразу сообщать о симптомах, а не героически продолжать отпуск среди остальных пассажиров.