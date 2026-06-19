Спектакль с Нонной Гришаевой в Красноярске перенесли из-за отмены рейсов после атаки БПЛА в Москве

В Красноярске сегодня, 19 июня, должен был состояться спектакль «Лучший город Земли» (12+) с участием Нонны Гришаевой на сцене Большого концертного зала. Однако в краевой филармонии проинформировали, что показ перенесен, сообщила prmira.ru.

По информации издания, причина — массовая отмена авиарейсов в Москве после ночных атак беспилотников. Артисты, задействованные в постановке, не смогли вылететь в Красноярск, пояснили организаторы.

Новая дата спектакля пока не объявлена. Все приобретенные билеты остаются действительными на перенесенный показ. Зрители, желающие оформить возврат, могут это сделать через официальный сайт филармонии или в кассе учреждения.

Согласно описанию спектакля, сама Нонна Гришаева на сцену не выходит — ее участие в постановке предусмотрено только в формате прямой видеотрансляции. Однако из-за логистических сложностей проект не может состояться в запланированный срок.

На странице в соцсети актриса опубликовала пост, в котором рассказала о логистических сложностях.

«Непростой сегодня был день, но все же я добралась до Бобруйска…» — написала заслуженная артистка Российской Федерации Нонна Гришаева.

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